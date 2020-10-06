Жених дочери Конкина жестоко расправился с одним из членов семьи - СМИ

Жених дочери Конкина жестоко расправился с одним из членов семьи - СМИ
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Об этом рассказала внучка артиста

Дочь погибшей Софии Конкиной рассказала о том, что жених матери Михаил Серов убил ее попугая. Мужчина сделал это якобы из корыстных целей. 

Алиса сообщила, что попугай начал болеть после того, как Серов стал кормить его печеньями. Михаил понимал, что такая пища противопоказана птице, но все равно продолжал.

Также мужчина прекрасно знал, что после курса лечения попугаю необходимо постоянно находиться в тепле. Однако, по словам внучки Владимира Конкина, он часто оставлял питомца на сквозняке.

За несколько дней до гибели Софии птица умерла. Примечательно, что попугай поселился в доме дочери актера около пяти лет назад. Он стал подарком от бывшего возлюбленного, передает "Комсомольская Правда".

Предполагается, что Серов приревновал Софию к бывшему парню, поэтому таким жестоким способом решил избавить ее от воспоминаний о прошлом.

Напомним, 24 сентября стало известно о том, что дочь звезды кинокартины "Место встречи изменить нельзя" погибла. За два дня до трагедии Софии стало плохо в бассейне. Девушка, которая хорошо плавала, неожиданно пошла ко дну. Через некоторое время ее доставили в одну из столичных больниц. Однако спасти Софию не удалось.

Многие обвинили в случившемся возлюбленного Софии Михаила Серова. После смерти наследницы Владимира Алексеевича начали всплывать интересные подробности их взаимоотношений. Так, например, появилась информация, что пара переживала непростые времена. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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А еще он пасту зубную не закрывал и туалет обесточил!!!!!!!!!
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