Артисту досталось за танцы на яхте в водах Черного моря

Популярный российский исполнитель Олег Газманов рассказал своим поклонникам в соцсетях о проведенном в Крыму отдыхе. Видеозапись, сделанную на курорте, артист выложил в свой "Инстаграм".

Музыкант признался, что долгое время не мог отдохнуть на море – целое лето он просидел дома в Москве, и, несмотря на хорошее лето, постоянно рвался в Крым.

Сейчас артист отдыхает вместе с младшим сыном и супругой. На опубликованном видео Газманов танцует у штурвала яхты под свой свежий хит "Осенний сон".

Ряд украинских СМИ незамедлительно отреагировали на поющего артиста: некоторые даже написали, что "дряхлый Газманов" решил "оккупировать" Крым своими танцами.

Впрочем, у поклонников Газманова сложилось иное мнение: они принялись хвалить своего кумира за энергичность, которой он может похвастаться в свои 69 лет, и искреннюю любовь к семье, что довольно редко свойственно представителям отечественного шоу-бизнеса.

"Очень красивое видео. На Вас приятно смотреть!!! Силы и здоровья Вам на долгие года!!!! Марина, Ваш муж супер!!!", "Хорошего,позитивного отдыха и теплой погоды на осеннем море", "Восхищаюсь вами всегда! Спасибо вам большое за автограф, который вы просто подарили нам, простым, любящим Вас!", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Стоит отметить, что певец подвергался давлению со стороны западных стран за пророссийскую позицию: однажды он сообщил, что не может вылететь из Вильнюса, так как попал в некий "секретный список" нежелательных людей из РФ, существующий в Литве.