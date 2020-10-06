На протяжении нескольких лет она безуспешно борется с онкологией

Американская актриса Шэннен Доэрти страдает от тяжелой болезни. Некоторое время назад у нее обнаружили рак груди. К сожалению, лечение не помогло – метастазы распространились на мозг и другие органы. Звезда "Зачарованных осознает", что ее уход близок, поэтому пишет письма для родных и друзей.

Первое время после обнаружения злокачественной опухоли врачам удавалось поддерживать регресс болезни. Однако, как сообщается, в феврале прошлого года смертельный недуг снова дал о себе знать.

На данный момент болезнь Шэннен Доэрти перешла в терминальную стадию. По словам мужа актрисы, звездная супруга старается держаться изо всех сил. Мужчина добавил, что актриса полна сил и хорошо выглядит.

До последнего момента 49-летняя артистка не хотела думать о скором уходе. Но после неутешительного прогноза от врачей она решила записать прощальные видеообращения для родных и друзей, передает "Царьград".

Напомним, Доэрти родилась в США в семье консультанта по ипотеке и владелицы салона красоты. Девочка сразу знала, что станет актрисой. Ее дебют состоялся тогда, когда Шэннен было 11 лет.

Популярность к Шэннен Доэрти пришла после того, как она сыграла роли Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в "Зачарованных".