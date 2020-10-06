Он страдает от постоянных приступов

Ольга Орлова столкнулась с трудностями и теперь ни о чем не может думать из-за переживаний. Артистка, известная в том числе и своей любовью к животным, не может справиться с серьезной болезнью своего пса Бруно. Об этом она рассказала в соцсетях.

Любимец звезды страдает от наследственной лихорадки шарпеев, в чем ведущая "Дома-2" упрекнула недобросовестных заводчиков. Орлова сняла питомца во время очередного приступа: пес лежал на полу, весь дрожа, а его задние лапы были разбиты судорогой.

"Продолжаем борьбу с неизлечимой болезнью", – подписала пост экс-солистка "Блестящих", ласково обратившись к Бруно. "Мой бедный плюша. Пожелайте ему сил", – добавила огорченная звезда.

Такая лихорадка заставляет шарпеев терпеть сильные боли, а высокая температура может держаться до 12 часов. Последствия болезни зачастую приводят к смерти животных.

В комментариях подписчики принялись поддерживать Орлову и, посочувствовав звезде, пожелали Бруно скорейшего выздоровления: "Пусть любимый медвежонок выздоровеет", "Вашей любовью и заботой малыш обязательно поправится!", "Не могу без слез на это смотреть".

Недавно Ольга Орлова показала фото с новорожденным ребенком.