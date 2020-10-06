Мужчина не может выехать из США

Недавно Армен Джигарханян отпраздновал свое 85-летие. В честь юбилея актера за столом собрались его близкие и друзья. Однако среди гостей не было сына артиста Степана. На данный момент мужчина находится в США.

Как рассказал Степан Джигарханян, на празднике он отсутствовал по уважительной причине. По словам звездного наследника, он собирался вернуться в Россию еще в сентябре, но из-за коронавируса не смог покинуть Штаты.

Мужчина отметил, что послал отцу видеообращение. В нем Степан вспомнил некоторые моменты из жизни, а также приказал Армену Борисовичу "дождаться его в добром здравии".

Сын артиста обмолвился, что уже приготовил подарок для отца, но раскрывать суть сюрприза отказался. Повидаться с Джигарханяном-старшим Степан планирует сразу же по возвращении в Москву, сообщает "Вокруг ТВ".

Также родственник артиста рассказал о состоянии Армена Борисовича. Степан заявил, что у отца нет проблем со здоровьем и он может похвастаться хорошей формой. Рядом с ним постоянно находится супруга Татьяна Власова, которая заботится об актере.

Ранее стало известно о том, что состояние Джигарханяна шокировало его друзей. Он появился на мероприятии в инвалидном кресле. Некоторые отметили, что актер практически перестал говорить.