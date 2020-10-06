Актер продолжает работать не смотря ни на что

Гоша Куценко, сыгравший Константина Кулыгина в сериале "Скорая помощь", переболел коронавирусом. О перенесенной инфекции рассказал сам артист.

Заражения COVID-19 актер даже не заметил. О болезни Куценко узнал уже намного позже, когда сдал анализы на антитела. Сам артист предполагает, что это случилось в декабре: тогда он снимался в "Скорой помощи" с температурой.

По словам Куценко, в то время на это никто не обращал внимания. Напомним, что режим самоизоляции был введен лишь спустя несколько месяцев – в марте.

Карантин актер из фильма "Любовь-морковь" провел за городом с семьей. Каждый день Куценко проходил около 15 км, что немного навредило его здоровью. Теперь артист страдает из-за обострения старых травм. Чтобы улучшить самочувствие, знаменитость старается больше времени уделять отдыху, а по утрам делать гимнастику.

Несмотря на антитела, появившиеся после заражения коронавирусом, актер боится подхватить инфекцию во второй раз. Чтобы этого не произошло, он всегда носит с собой маску, рассказал Куценко в беседе с "7 дней".

Ранее Гоша Куценко не спас солистку "Фабрики" от разъяренной лошади.