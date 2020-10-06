Исполнительница хита "Роза чайная" лишилась шанса заработать на концерте

Маша Распутина стала жертвой обмана, из-за чего осталась без денег. Организатор выступления не выполнил свои обязательства, а после и вовсе пропал. Подробностями неприятной ситуации поделился продюсер звезды Виктор Захаров.

Певица в последнее время выступает нечасто, однако ради свадьбы в Хабаровске сделала исключение. При этом организатор торжества предложил Распутиной меньше ее привычного гонорара. Уговорить артистку ему удалось благодаря обещанию устроить еще одно выступление и прислать 10 кг черной икры в подарок.

Концерт, по словам продюсера, прошел блестяще. Артисты даже подружились с родителями жениха. А вот организатор подвел: ни черной икры, ни еще одного заказа Распутина так и не увидела.

Директор артистки рассказал в разговоре с "Собеседником", что с тех пор прошло уже больше месяца. Сначала ему обещали выполнить все договоренности, а после и вовсе перестали отвечать на звонки.

Ранее из-за Маши Распутиной в скандал угодил Прохор Шаляпин. Артисты спели дуэтом.