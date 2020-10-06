Звездный продюсер считает, что новый круг автора "Голубой луны" разлучил его с музыкантом

Состояние здоровье Бориса Моисеева обросло многочисленными слухами: некоторые коллеги знаменитости заявляют, что он чуть ли не обездвижен. По словам продюсера Евгения Фридлянда, который проработал с исполнителем "Голубой луны" много лет, такой поворот нисколько не удивляет: окружение музыканта делает все для того, чтобы тот не смог поправиться.

Фридлянд пояснил: новый круг артиста пытается заработать деньги на болезни Бориса. И именно недавно сформированное окружение Моисеева целенаправленно добивалось разрыва с продюсером. Когда музыкант болел, эти люди не имели возможности заработать. Сам Фридлянд же настаивал на том, что Моисеев нуждается в длительной реабилитации и даже пытался отвезти его в Израиль на лечение.

"Новые люди" Моисеева продали дом музыканта, потратив полученные средства на костюмы и шоу, которое так и не смогло "выстрелить". Теперь бедный и больной артист кусает локти, просиживая дни в квартире для простых смертных.

"Боря остался без дома, без здоровья и без денег", – заявил он.

Хотя сам Борис, добавил Евгений, несколько лет назад решил отказаться от лечения и отправился на гастроли, что и усугубило его состояние.

"Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено…", – сообщил Фриндлянд в интервью "Собеседнику".

Ранее светская львица Алена Кравец сообщила, что состояние Моисеева ухудшилось, а сам он не берет трубку.