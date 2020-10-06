Умер известный актер

Артисту было 63 года

Кларк Миддлтон, сыгравший во второй части боевика "Убить Билла", скончался в воскресенье, 4 октября. Подробностями смерти поделилась жена актера Элисса.

Знаменитый артист умер из-за вируса Западного Нила в возрасте 63 лет. Супруга американского актера подчеркнула, что лекарства от этой болезни до сих пор нет.

В детстве Миддлтон перенес ревматоидный артрит, который отразился на его здоровье в будущем. Жена актера заключила, что он всегда старался жить полноценной жизнью и сам помогал людям с ограниченными возможностями, пишет Variety.

Наибольшую популярность артисту принесли фильм "Убить Билла 2" и третий сезон сериала "Твин Пикс". В последние годы Кларк Миддлтон преподавал и занимался благотворительностью, сообщает "Мир24".

Карина СИРАЗОВА

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