Об этом рассказал ее друг

Вот уже некоторое время не утихают обсуждения вокруг смерти дочери Владимира Конкина Софии. Каждый раз появляются все новые и новые подробности, которые приводят в шок. Так, друг покойной признался, что у девушки была зависимость от препаратов.

В студии программы "Прямой эфир" появился приятель Софии Владислав Николаев. Мужчина рассказал, что они с дочерью актера дружили со школьной скамьи. По его словам, какое-то время они даже состояли в отношениях.

Николаев сообщил, что встреча с Софией произошла этим летом. Девушка предложила начать все сначала, но Владислав колебался из-за зависимости покойной от таблеток.

"В какой-то момент я просто заметил, что она тайком могла выпить какое-то лекарство, заведомо сильное, и запить его бокалом вина" – отметил он.

Николаев рассказал, что за несколько дней до смерти София предложила ему встретиться. Но мужчина отказал, объясняя это тем, что очень занят.

Теперь друг девушки винит себя в том, что в тот день не увиделся с дочерью Владимира Конкина. Ведь, возможно, трагедии удалось бы избежать.

Ранее дочь погибшей Алиса рассказала о том, что возлюбленный Софии Михаил Серов жестоко расправился с питомцем матери. По некоторым данным, это произошло из-за ревности.