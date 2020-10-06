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Вот уже некоторое время не утихают обсуждения вокруг смерти дочери Владимира Конкина Софии. Каждый раз появляются все новые и новые подробности, которые приводят в шок. Так, друг покойной признался, что у девушки была зависимость от препаратов.
В студии программы "Прямой эфир" появился приятель Софии Владислав Николаев. Мужчина рассказал, что они с дочерью актера дружили со школьной скамьи. По его словам, какое-то время они даже состояли в отношениях.
Николаев сообщил, что встреча с Софией произошла этим летом. Девушка предложила начать все сначала, но Владислав колебался из-за зависимости покойной от таблеток.
"В какой-то момент я просто заметил, что она тайком могла выпить какое-то лекарство, заведомо сильное, и запить его бокалом вина" – отметил он.
Николаев рассказал, что за несколько дней до смерти София предложила ему встретиться. Но мужчина отказал, объясняя это тем, что очень занят.
Теперь друг девушки винит себя в том, что в тот день не увиделся с дочерью Владимира Конкина. Ведь, возможно, трагедии удалось бы избежать.
Ранее дочь погибшей Алиса рассказала о том, что возлюбленный Софии Михаил Серов жестоко расправился с питомцем матери. По некоторым данным, это произошло из-за ревности.
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