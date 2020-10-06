Родные всю информацию отрицают

Борис Щербаков экстренно госпитализирован с тяжелым кашлем и отдышкой. Актера из фильма "Легенда №17" доставили в одну из московских больниц. Такие сообщения появились сегодня в СМИ.

У народного артиста обнаружили бронхит. Как пишет "Московский комсомолец", врачи проводят необходимые исследования. Телеграм-канал Mash также сообщает о заболеваниях легких знаменитости. А вот по данным телеграм-канала "НеМалахов", у Щербакова и вовсе выявили коронавирус.

Тревожные слухи поспешил прокомментировать сын актера Василий Щербаков. Новости о госпитализации наследник назвал враньем и глупостью, передает "Вечерняя Москва".

В беседе с "Пятым каналом" сын экс-ведущего программы "Доброе утро" добавил, что отец сейчас находится на даче. По словам Василия Щербакова, он только что общался с актером, и тот – совершенно здоров.

Борис Щербаков начал сниматься в кино в 1960-е годы и за время своей актерской карьеры сыграл более чем в 200 фильмах и телеспектаклях. Сейчас артисту 70 лет, из-за чего он попадает в группу риска по коронавирусу.