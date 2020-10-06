Актриса призналась, что даже квалифицированные медики не могут ей помочь

Российская артистка, бывший резидент юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева решила поделиться с поклонниками страшной вестью: ее прекрасное лицо покрыто прыщами, которые все никак не проходят с весны.

Знаменитость призналась, что сейчас наступила фаза обострения – речь идет о периоральном дерматитете, поражающем кожу лица. Как оказалось, болезнь у звезды хроническая. Правда, сама Медведева сталкивается с таким впервые.

Даже помощь профессиональных дерматологов не дает результата – улучшений нет.

Наталия признается: из-за воспаления кожи лица она постоянно редактирует фотографии, которые выкладывает в свой "Инстаграм". Но недавно поняла, что столь утомительные занятия ей не по душе, и скрывать свой недуг она не намерена.

"Никому такого не пожелаю", – написала Медведева на своей странице в "Инстаграм".

Поклонники принялись утешать свою фаворитку, хваля ее за искренность и честность.

"А я люблю тебя любую, потому что ты – это ты", "Смело. Не все решаются на такое", "Сочувствую...Все только хвастаться и завидовать умеют... Молодец Наташа!!!", "Любимая, пусть скорее разрешится этот вопрос!" – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Не так давно стало известно, что шоу Comedy Woman решили закрыть. По мнению бывшей участницы проекты Надежды Ангарской, программа приносит убытки.