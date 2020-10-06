Пришлось прикрываться: Рудова экстремально задрала юбку

Пришлось прикрываться: Рудова экстремально задрала юбку
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса поделилась фотоотчетом с посещения музея

Наталья Рудова часто выкладывает в Сеть компрометирующие фотографии. На этот раз телезвезда поделилась с поклонниками снимками, сделанными на территории музея-усадьбы Архангельское.

На фотографиях звезда "Универа" позирует в белом платье с удлиненным сзади подолом, кожаной черной куртке и грубых сапогах. Рудова широко улыбается, наслаждаясь погожим осенним деньком.

Разнообразие поз порадовало поклонников. Так, на одном снимке Наталья игриво выставляет ногу вперед, на другом – сидит на траве в опавшей листве, а уже через некоторое время замирает в прыжке. На седьмой фотокарточке артистка намеренно задирает платье, демонстрируя всем белье черного цвета, похожее на компрессионное.

"Картина "Теплая Осень". Просили фото без фотошопа и фильтров – нате" – подписала актриса.

Пользователи Сети оценили яркие живые фотографии.

"Всегда на позитиве, приятно смотреть", "Красавица", "Шикарная фотосессия, а природа хороша", "Озорная" – завалили Рудову комплиментами подписчики.

Ранее Наталья Рудова уже попадала в похожую ситуацию с засветившимся бельем. Несколько дней назад, будучи в ресторане вместе со своей подругой, телезвезда приняла неудачную позу во время фотосессии. В кадре появились трусы звезды "Универа". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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