Звезда оперы сделала подробный анализ крови

Мария Максакова наконец узнала правду о своем родстве с Иосифом Сталиным – долгие годы певица не могла выяснить, кто является ее дедушкой. Звезда сделала полный анализ крови и прокомментировала результаты в эфире телеканала.

Оперная дива и правнук "вождя народов" Селим Бенсаад сделали ДНК-тест, однако результаты исследования не удовлетворили артистку. Экспертиза показала, что Максакова является родственницей Сталина на 54%. Именно из-за неоднозначного результата звезда оперы решила сделать новый анализ.

Согласно исследованию, у Максаковой есть предки в Восточной Европе, Финляндии и на Британских островах.

"Анализ не показал наличия грузинской крови, значит, я не могу быть внучкой Сталина",

– подвела итог оперная певица. Личность своего дедушки Максакова так и не узнала, поэтому решила продолжить свои поиски. Однако родство с кем-то из Великобритании поставило звезду в тупик. В эфире программы "Пусть говорят" она сказала: ей сообщают о связи с Уинстоном Черчиллем, хотя она сама подозревает, что ее дедушкой может быть и Федор Тодоровский, работавший с бабушкой в театре.

Ранее в ходе расследования родства со Сталиным Максакову обвинили в краже.