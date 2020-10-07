Народ посчитал, что участники передачи не там ищут виноватых

Зрители очередного выпуска передачи "Пусть говорят" обрушились с критикой на новую серию шоу о гибели дочери Владимира Конкина. Родные утонувшей Софии винят в трагедии ее возлюбленного Михаила Серова, который был в студии в качестве гостя.

Сам артист культового фильма "Как закалялась сталь" на шоу не пришел. Однако в эфире был показан фрагмент его интервью. В комментариях под выложенным на "Ютуб" выпуском передачи пользователи Сети поделились своим мнением по поводу происходящего. Многие встали на защиту Михаила, которого начали обвинять во всех грехах.

"Бедный Михаил! Вся эта семейка высокомерная и лживая! Хватит травить мужика!", "На Михаила все шишки", – выражают недовольство телезрители.

Некоторые осудили и самого именитого актера за то, что тот "вынес сор из избы". Кроме того, часть публики считает, что Конкин сам испытывал проблемы с алкоголем и зря пытается повесить вину на постороннего человека.

"Жаль Михаила, надо же так вляпаться", "Очернил дочку", – делятся рассуждениями пользователи Сети.

К слову, недавно друг покойной Софии признался, что у девушки была зависимость от препаратов. Именно ее пристрастия могли привести к печальному концу.

