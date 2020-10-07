После развода с третьим мужем Макеева закрутила новый роман

После развода с третьим мужем Макеева закрутила новый роман
Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С возлюбленным актриса познакомилась во время ремонта

Слухи о разводе Анастасии Макеевой ходили уже давно, однако сама артистка никак не комментировала появлявшиеся в СМИ новости о возможном расставании. Теперь же девушка решила поделиться подробностями своей личной жизни и призналась, что за это время успела не только развестись со своим третьим мужем, но и начать новые отношения. 

По словам Анастасии, она не очень переживала из-за развода, а отвлечься ей помог ремонт на даче. Тогда-то она и встретила своего возлюбленного. Избранником актрисы стал строитель, с которым она познакомилась как раз во время ремонта. 

"Знаешь ли, слабая женщина с дрелью в руках – это всегда очень привлекательно. Обязательно появится мужчина, который захочет ей помочь", – поделилась Макеева в разговоре с Аллой Довлатовой на "Русском Радио". 

Напомним, что актриса была замужем трижды. Ее первым мужем стал актер Петр Кислов, однако их отношения весьма быстро закончились. В браке со своим вторым супругом Глебом Матвейчуком Макеева прожила с 2010 по 2016 годы. С Александром Саковичем Анастасия развелась примерно полгода назад. Мужчина ушел от своей жены к актрисе Екатерине Седик. 

Ранее 38-летняя Анастасия Макеева улетела на отдых в Турцию и похвасталась стройной и подтянутой фигурой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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