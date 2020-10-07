Певица рассказала о результатах анализов

Во всю идут приготовления к предстоящему концерту Лолиты. Сама певица тоже активно занимается подготовкой к встрече со своими поклонниками: обновила стрижку и призналась, что ее фанаты могут смело подходить к ней на концерте, потому что у нее в крови нашли большое количество антител.

Милявская призналась, что немного волнуется, потому что долгое время не выступала на сцене. Переживает она и за соблюдение всех мер безопасности, которые необходимы в эпоху пандемии. Из-за новых правил певице даже пришлось закрыть продажу билетов. Но за здоровье самой Лолиты поклонники могут быть спокойны, потому что звезда призналась, что уже переболела COVID-19.

"Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно", – написала Лолита на своей странице в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

На видео знаменитость пошутила, что теперь с ней можно целоваться и не бояться при этом "подцепить" коронавирус. Но она все равно призвала своих фанатов быть осторожнее, соблюдать все необходимые меры предосторожности и беречь свое здоровье.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лолита находится в предынфарктном состоянии. Комментарий певицы не заставил себя ждать. Милявская агрессивно отреагировала на слухи о проблемах со здоровьем и буквально набросилась на журналистов.

