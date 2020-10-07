Бизнесмены не сумели передать артисту деньги

Трагедия Михаила Ефремова тронула сердца многих его приятелей. Часть представителей богемы считает, что артиста нельзя винить, раз он ничего не понимал во время смертельной аварии. При этом сердобольные знаменитости готовы помогать виновнику ДТП даже на зоне. Но не все так просто – как оказалось, чтобы передать Ефремову деньги, нужно серьезно заморочиться.

О неудачной попытке такого предприятия рассказала сострадающая несчастью Михаила артистка Анна Калашникова. Девушка призналась, что попавшие в беду звезды вызывают у нее особу симпатию. Так, в свое время она активно помогала Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Когда футболисты сидели за решеткой, певица переводила им деньги на специальный счет. Это позволяло звездным заключенным лишний раз сходить в спортзал и помыться.

А вот оказать такую же помощь Ефремову пока не получается. Калашникова вместе с приятельницами с Рублевки и знакомыми бизнесменами собрали для артиста приличную сумму. Однако так и не смогли найти присвоенный Михаилу в СИЗО счет. Возможно, такой функции и вовсе нет в этом учреждении – разбираться придется на месте. Анна уже запланировала поездку и постарается выяснить, каким образом можно передать деньги заключенному, пишет "Собеседник".

При этом пострадавшие в этом деле не прочь получить деньги с самого артиста. Вместо заявленного ранее "1 рубля" родные умершего курьера планируют отсудить у Ефремова кругленькую сумму.