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Ида Достман рассказала своим подписчикам печальную весть. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Особенно тревожно эта новость звучит на фоне того, что совсем недавно девушка вместе с Максимом Галкиным и другими именитыми приятелями участвовала в пышном торжестве.
О том, что в ее организме поселился опасный вирус, адвокат рассказала на странице в "Инстаграм". Достман опубликовала выписку из медучреждения, где указан неутешительный диагноз.
"Легкая стадия, но все же, вирус есть", – делится переживаниями юрист.
Ида достаточно популярна в звездной тусовке и вхожа на мероприятия знаменитостей. Она находится в теплых отношениях с певицей Аллой Пугачевой, дизайнером Валентином Юдашкиным и шоуменом Максимом Галкиным.
Буквально в конце сентября Ида вместе Галкиным отдыхала на светском мероприятии по случаю дня рождения общего друга. На той же вечеринке были замечены Николай Басков и Яна Рудковская.
Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева посетили скорбное мероприятие. В Москве простились с Александром Кальяновым, исполнителем хита "Старое кафе".
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