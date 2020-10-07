Отдохнувшая с Галкиным знаменитость подцепила коронавирус

Отдохнувшая с Галкиным знаменитость подцепила коронавирус
Максим Галкин. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездный адвокат оказалась носителем инфекции

Ида Достман рассказала своим подписчикам печальную весть. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Особенно тревожно эта новость звучит на фоне того, что совсем недавно девушка вместе с Максимом Галкиным и другими именитыми приятелями участвовала в пышном торжестве.

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Публикация от Ида Достман (@idadostman)

О том, что в ее организме поселился опасный вирус, адвокат рассказала на странице в "Инстаграм". Достман опубликовала выписку из медучреждения, где указан неутешительный диагноз.

"Легкая стадия, но все же, вирус есть", – делится переживаниями юрист.


Ида достаточно популярна в звездной тусовке и вхожа на мероприятия знаменитостей. Она находится в теплых отношениях с певицей Аллой Пугачевой, дизайнером Валентином Юдашкиным и шоуменом Максимом Галкиным.

Буквально в конце сентября Ида вместе Галкиным отдыхала на светском мероприятии по случаю дня рождения общего друга. На той же вечеринке были замечены Николай Басков и Яна Рудковская.

Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева посетили скорбное мероприятие. В Москве простились с Александром Кальяновым, исполнителем хита "Старое кафе".

Ольга ФЕДОРОВА

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