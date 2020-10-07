Подруги артистки бьют тревогу

Татьяна Овсиенко считали одной из самых певиц 90-х. Однако сейчас артистка почти не выходит на публику. И дело не только в том, что из-за коронавируса творческая жизнь звезд шоу-бизнеса замерла. Подруги Овсиенко признались, что та, кто пел о женском счастье, сама очень несчастна в отношениях с мужчиной, который был трижды судим.

Когда гражданского мужа певицы посадили в последний раз, знаменитость делала все, чтобы помочь ему. Овсиенко распродала имущество, чтобы нанять хороших адвокатов для возлюбленного. Однако после его освобождения отношения в паре заметно ухудшились.

У экс-солистки группы "Мираж" сейчас есть финансовые трудности, которые очень злят ее гражданского мужа. Мужчина, который сам не работает, заставил артистку продать машину, чтобы погасить долги, пишет "Комсомольская правда".

Подруги Татьяны считают, что пора бить тревогу и спасать певицу.

"Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается – на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером – бутылка непонятного суррогатного коньяка. Таня рядом с мужем превращается совсем в другого человека. У нее лицо опухшее, руки стали трястись", – поделилась подруга Овсиенко.

К слову, соседи певицы часто замечали большие синяки на теле артистки и предполагают, что ее избранник ее бьет. По словам знакомых, Татьяна сама иногда признавалась, что муж может позволить себе ее ударить, и она его боится. Сама Овсиенко отказывается от комментариев.

Ранее певица призналась, что готовится стать мамой во второй раз.