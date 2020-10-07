Умер народный артист СССР

Умер народный артист СССР
Фото: pixabay.com
Актера не стало на 80 году жизни

Известный оперный певец и прославленный советский артист Владислав Пьявко ушел из жизни. Знаменитости было 79 лет.

Накануне вечером звезде киноленты "Путешествие будет приятным" стало плохо. Владислав Иванович почувствовал недомогание незадолго до полуночи. В момент трагедии Пьявко находился дома в компании своей помощницы. Женщина быстро отреагировала на резко ухудшившееся состояние народного артиста СССР и вызвала скорую. Однако прибывшим медикам не удалось спасти жизнь знаменитости, пишет издание "Московский комсомолец".

Владислав Иванович запомнился слушателям исполнением арий в Большом театре – певец был солистом этого легендарного культурного заведения, пишет RT. В 1983 г. ему было присвоено высокое звание народного артиста Советского Союза.


Широкому зрителю актер известен своими ролями в телесериале "Шакал" и киноленте "Путешествие будет приятным".

Супруга Пьявко, народная артистка СССР Ирина Архипова скончалась десятью годами ранее в возрасте 85 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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