После скандала с разводом Прилучный будет "бить морды"

После скандала с разводом Прилучный будет "бить морды"
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер показал свою боевую форму

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный с головой ушел в работу. Сейчас актер активно снимается, а иногда даже балует своих поклонников эксклюзивными кадрами. На этот раз Прилучный опубликовал снимок со съемочной площадки сериала "Клетка". 

На фото, опубликованном в "Инстаграм",  артист стоит с оголенным торсом внутри октагона и не смотрит в камеру. Взгляд актера устремлен вниз, он сжимает замотанные специальными бинтами кулаки. Вероятнее всего, Прилучный смотрит на побежденного противника. 

Фотография разведенного Павла привела поклонниц в восторг. В комментариях пользователи социальной сети отметили, что бывший муж Агаты Муцениеце в прекрасной спортивной форме, пишет "Пятый канал". 

К слову, Прилучный ограничил доступ к своему аккаунту в "Инстаграме", потому что ему слишком надоели комментарии, касающиеся его новой возлюбленной – Мирославы Карпович. 

Не так давно в Сети появилась информация, что пара переехала в роскошный особняк с бассейном и камином, а на переезде настояла актриса. Оказалось, что дом принадлежит не звезде "Закрытой школы", который буквально погряз в долгах, а его друзьям. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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