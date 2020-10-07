Брань и скандальный текст: внучка Боярского записала песню

Брань и скандальный текст: внучка Боярского записала песню
Михаил Боярский. Фото:Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездные родственники поддержали начинающую 21-летнюю певицу

Екатерина Боярская громко заявила о себе и своих талантах. Внучка легендарного Д’Артаньяна из "Трех мушкетеров" записала песню. Отрывок композиции под названием "Плохая девочка" артистка разместила на своей странице в соцсети.

Презентацию песни девушка сопроводила отвязной фотосессией. Звездная наследница снялась в короткой кожаной юбке, черных чулках в крупную сетку. Дополняют образ высокие гольфы и массивная обувь на внушительной подошве. Стилист добавил к светлым волосам внучки Боярского ярко-розовые пряди. Длинные острые ногти Екатерина решила покрасить в черный цвет.

Судя по отрывку, композиция посвящена вечной теме – проблемам в отношения возлюбленных. Екатерина поет о переживаниях девушки, вынужденной расстаться с ветряным молодым человеком, но не до конца сумевшей убить в себе чувства к парню. В песне девушка использует ругательные слова и рассказывает, что на нервной почве приобрела пристрастие к табаку. 

За неполные сутки ролик набрал больше 7 тыс. просмотров в "Инстаграм". В комментариях к посту с видео отметились и именитые родственники певицы.

"Поздравляем любимую внучку с хорошим началом! Ты долго к этому шла! Желаем тебе удачи и терпения! Твои бабушка и дедушка!", – написала жена Михаила Сергеевича Лариса Луппиан.

"Хорошего полета. Люблю тебя!", – пожелал папа девушки Сергей Боярский.

"Только вперед!" – высказала слова поддержи тетя начинающей артистки, Елизавета Боярская.


Простым подписчикам Екатерины песня тоже пришлась по вкусу. Некоторые оценили композицию как "бомбически нереальную" и "огненную". Пользователи Сети пожелали исполнительнице творческого успеха и дальнейших свершений.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП

Эвакуируют села и деревни

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей