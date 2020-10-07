Звездные родственники поддержали начинающую 21-летнюю певицу

Екатерина Боярская громко заявила о себе и своих талантах. Внучка легендарного Д’Артаньяна из "Трех мушкетеров" записала песню. Отрывок композиции под названием "Плохая девочка" артистка разместила на своей странице в соцсети.

Презентацию песни девушка сопроводила отвязной фотосессией. Звездная наследница снялась в короткой кожаной юбке, черных чулках в крупную сетку. Дополняют образ высокие гольфы и массивная обувь на внушительной подошве. Стилист добавил к светлым волосам внучки Боярского ярко-розовые пряди. Длинные острые ногти Екатерина решила покрасить в черный цвет.

Судя по отрывку, композиция посвящена вечной теме – проблемам в отношения возлюбленных. Екатерина поет о переживаниях девушки, вынужденной расстаться с ветряным молодым человеком, но не до конца сумевшей убить в себе чувства к парню. В песне девушка использует ругательные слова и рассказывает, что на нервной почве приобрела пристрастие к табаку.

За неполные сутки ролик набрал больше 7 тыс. просмотров в "Инстаграм". В комментариях к посту с видео отметились и именитые родственники певицы.

"Поздравляем любимую внучку с хорошим началом! Ты долго к этому шла! Желаем тебе удачи и терпения! Твои бабушка и дедушка!", – написала жена Михаила Сергеевича Лариса Луппиан.

"Хорошего полета. Люблю тебя!", – пожелал папа девушки Сергей Боярский.



"Только вперед!" – высказала слова поддержи тетя начинающей артистки, Елизавета Боярская.

Простым подписчикам Екатерины песня тоже пришлась по вкусу. Некоторые оценили композицию как "бомбически нереальную" и "огненную". Пользователи Сети пожелали исполнительнице творческого успеха и дальнейших свершений.