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Татьяна Брухунова вновь решила пообщаться со своими подписчиками. Большая часть вопросов касалась рождения сына. Одна из поклонниц спросила, не хочет ли жена Петросяна в будущем родить еще и дочку.
В своих "инстаграм-историях" избранница юмориста ответила по-философски: "На все воля Божья". Девушка также ответила и на вопросы, касающиеся ее недавно рожденного сына.
Так, Брухунова призналась, что с рождением ребенка ее принципы и взгляды на жизнь никак не изменились, наоборот, ее пугают те, кто в корне пересматривают свою жизнь с появлением на свет ребенка.
Также жена Евгения Петросяна подчеркнула, что ее наследник будет сам выбирать свою будущую профессию.
"Ребенок – это человек со своими желаниями и намерениями. Вырастет разберется. Ему выбирать кем стать в этой жизни и как ее прожить", – ответила Брухунова, добавив, что всегда поддержит сына (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, что недавно Евгений Петросян и Татьяна Брухунова рассказали, что у них родился сын. Мальчика назвали Ваганом.
Ранее в Сети осудили Петросяна за то, что он взял на похороны Войнаровского своего полугодовалого сына.
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