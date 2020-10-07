Молодая жена Петросяна разговорилась о втором ребенке

Молодая жена Петросяна разговорилась о втором ребенке
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранница юмориста не исключает, что родит ему дочку

Татьяна Брухунова вновь решила пообщаться со своими подписчиками. Большая часть вопросов касалась рождения сына. Одна из поклонниц спросила, не хочет ли жена Петросяна в будущем родить еще и дочку. 

В своих "инстаграм-историях" избранница юмориста ответила по-философски: "На все воля Божья". Девушка также ответила и на вопросы, касающиеся ее недавно рожденного сына. 

Так, Брухунова призналась, что с рождением ребенка ее принципы и взгляды на жизнь никак не изменились, наоборот, ее пугают те, кто в корне пересматривают свою жизнь с появлением на свет ребенка. 

Также жена Евгения Петросяна подчеркнула, что ее наследник будет сам выбирать свою будущую профессию.

"Ребенок – это человек со своими желаниями и намерениями. Вырастет разберется. Ему выбирать кем стать в этой жизни и как ее прожить", – ответила Брухунова, добавив, что всегда поддержит сына (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что недавно Евгений Петросян и Татьяна Брухунова рассказали, что у них родился сын. Мальчика назвали Ваганом. 

Ранее в Сети осудили Петросяна за то, что он взял на похороны Войнаровского своего полугодовалого сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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