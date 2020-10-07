"Мне страшно": звезду "Сватов" в тяжелой ситуации оставили без помощи врачей

"Мне страшно": звезду "Сватов" в тяжелой ситуации оставили без помощи врачей
Кадр из "Танец мотылька" (2017)
Актриса чувствует себя неважно

Анна Саливанчук, которая сыграла в сериале "Сваты", несколько дней назад призналась, что заболела коронавирусом. Девушка, которая не так давно стала мамой, пожаловалась на отсутствие нормальной медицинской помощи. 

Саливанчук рассказала, что она обратилась за помощью к своему семейному врачу, но она оказалась в отпуске. 

"Я как только узнала, сразу ей позвонила с вопросом, что мне делать, так как я дома с месячным ребенком и мне страшно", – вспоминает актриса.

Медик посоветовала ей обратиться к другому врачу, но и там ей не дали четкого ответа. Артистка хотела, чтобы врачи послушали ее легкие и назначили лечение, однако с больницы ей перезвонили лишь спустя несколько дней. 

В итоге звезда "Сватов" была вынуждена обратиться в частную клинику, чтобы еще раз уточнить диагноз и получить справку, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Сейчас актриса по-прежнему чувствует себя плохо. У нее держится температура, хоть и не такая высокая, как в первые дни. "Тошнота, ломота, недомогание. Пропали вкусы, запахи. Это самое отвратительное", – поделилась Саливанчук. 

Ранее актриса сделала шокирующее заявление о смерти. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП

Эвакуируют села и деревни

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей