Актриса чувствует себя неважно

Анна Саливанчук, которая сыграла в сериале "Сваты", несколько дней назад призналась, что заболела коронавирусом. Девушка, которая не так давно стала мамой, пожаловалась на отсутствие нормальной медицинской помощи.

Саливанчук рассказала, что она обратилась за помощью к своему семейному врачу, но она оказалась в отпуске.

"Я как только узнала, сразу ей позвонила с вопросом, что мне делать, так как я дома с месячным ребенком и мне страшно", – вспоминает актриса.

Медик посоветовала ей обратиться к другому врачу, но и там ей не дали четкого ответа. Артистка хотела, чтобы врачи послушали ее легкие и назначили лечение, однако с больницы ей перезвонили лишь спустя несколько дней.

В итоге звезда "Сватов" была вынуждена обратиться в частную клинику, чтобы еще раз уточнить диагноз и получить справку, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Сейчас актриса по-прежнему чувствует себя плохо. У нее держится температура, хоть и не такая высокая, как в первые дни. "Тошнота, ломота, недомогание. Пропали вкусы, запахи. Это самое отвратительное", – поделилась Саливанчук.

Ранее актриса сделала шокирующее заявление о смерти.