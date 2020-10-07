Получив признание зрителя, артист навсегда покинул экраны

В этом месяце завоевавшему сердца миллионов советских граждан актеру Михаилу Егорову исполняется 55 лет. В юные годы артист имел оглушительный успех у публики. Однако, несмотря на серьезные перспективы построить выдающуюся карьеру в кино, Михаил решил завязать с этим ремеслом и стал блюстителем закона.

На долю молодого артиста выпало немало лишений. Михаил рано потерял родителей и оказался в детдоме. Неизвестно, как сложилась бы жизнь молодого человека, если бы известный режиссер Булат Мансуров не разглядел в нем актерский талант. Мансуров попросил у руководства детдома отпустить воспитанника на время съемок – мальчику предстояло сыграть роль в картине "Сюда не залетали чайки".

Этот случай навсегда изменил жизнь Михаила. После завершения съемок он не только стал артистом, но и брел семью – именитый режиссер настолько проникся судьбой мальчика, что взял его под опеку. Следующей работой стала главная роль в культовой киноленте "Уроки французского". На роль детдомовца режиссер Евгений Ташков искал ребенка, который в реальной жизни столкнулся с настоящими лишениями. Поговорив с Михаилом, он понял, что именно этот мальчик сможет сыграть героя его фильма.

После этой роли Егоров стал очень популярен. Однако, снявшись еще в нескольких картинах, молодой человек поступил в техническое училище. После этого Михаил ушел в армию, а потом стал сотрудником правоохранительных органов. Юный актер из фильма "Уроки французского" получил звание полковника полиции. Как сообщает "Рамблер", несмотря на службу и возраст, Михаил надеется, что ему еще удастся сняться в кино.