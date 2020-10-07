Как сложилась судьба актера-детдомовца из фильма "Уроки французского"

Как сложилась судьба актера-детдомовца из фильма "Уроки французского"
Михаил Егоров. Кадр из "Уроки французского" (1978)
Получив признание зрителя, артист навсегда покинул экраны

В этом месяце завоевавшему сердца миллионов советских граждан актеру Михаилу Егорову исполняется 55 лет. В юные годы артист имел оглушительный успех у публики. Однако, несмотря на серьезные перспективы построить выдающуюся карьеру в кино, Михаил решил завязать с этим ремеслом и стал блюстителем закона.

На долю молодого артиста выпало немало лишений. Михаил рано потерял родителей и оказался в детдоме. Неизвестно, как сложилась бы жизнь молодого человека, если бы известный режиссер Булат Мансуров не разглядел в нем актерский талант. Мансуров попросил у руководства детдома отпустить воспитанника на время съемок – мальчику предстояло сыграть роль в картине "Сюда не залетали чайки".

Этот случай навсегда изменил жизнь Михаила. После завершения съемок он не только стал артистом, но и брел семью – именитый режиссер настолько проникся судьбой мальчика, что взял его под опеку. Следующей работой стала главная роль в культовой киноленте "Уроки французского". На роль детдомовца режиссер Евгений Ташков искал ребенка, который в реальной жизни столкнулся с настоящими лишениями. Поговорив с Михаилом, он понял, что именно этот мальчик сможет сыграть героя его фильма.


После этой роли Егоров стал очень популярен. Однако, снявшись еще в нескольких картинах, молодой человек поступил в техническое училище. После этого Михаил ушел в армию, а потом стал сотрудником правоохранительных органов. Юный актер из фильма "Уроки французского" получил звание полковника полиции. Как сообщает "Рамблер", несмотря на службу и возраст, Михаил надеется, что ему еще удастся сняться в кино.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП

Эвакуируют села и деревни

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей