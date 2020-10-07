Откровенный снимок привел поклонников в восторг

Сегодня Анастасия Стоцкая отмечает день рождения. Певице исполнилось 38 лет. В честь праздника она выложила откровенный снимок, на котором она запечатлена топлес.

На своей странице в "Инстаграм" Стоцкая опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует без одежды и прикрывает грудь руками. Атмосферности снимку придают закрытые глаза и легкая улыбка на лице артистки. "38", – подписала публикацию Анастасия.

В комментариях пользователи поздравили рыжеволосую певицу с праздником. "Дорогая Анастасия! Поздравляем Вас с Днём Рождения! Оставайтесь всегда такой же красивой, нежной и солнечной!", "Поздравляю, обнимаю девушка с изюминкой", "Ты великолепна, ты бесподобна, ты настоящая", "Солнышко! роскошная! талантливая! яркая! сияй всем на радость! с рождением! люблю и обнимаю!", "С Днём Рождения. Нет слов, чтобы передать какой ты лёгкий и невероятный человек", "Год от года прекраснее, как самое роскошное вино!" – написали фанаты (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Анастасия Стоцкая рассказала, чем занималась на карантине. Девушка активно занималась спортом, чтобы принять участие в новом музыкальном проекте. Ей удалось скинуть несколько килограммов. При этом певица отметила, что процесс похудания ее очень удивил.