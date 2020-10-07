Умирающая от рака Яковлева врезала журналистам

Умирающая от рака Яковлева врезала журналистам
Александра Яковлева. Кадр из фильма «Танцплощадка»
Знаменитость холодно ответила на просьбу рассказать о внучке

Александра Яковлева в резкой форме отказалась комментировать свою личную жизнь представителям прессы. При этом причиной своего несогласия звезда легендарной киноленты "Человек с бульвара Капуцинов" назвала то, что сотрудник издания не предложил ей за интервью деньги.

Причиной звонка популярной советской актрисе стало недавно опубликованное видео в "Инстаграм". На свежем ролике внучка Яковлевой Яна играет на гитаре. Ребенок впервые взял инструмент в руки, но некоторые мелодии девочке уже удалось сыграть.

После появления этого ролика в популярной соцсети с актрисой попытались связаться журналисты издания "Телепрограмма". У звезды фильма "Экипаж" хотели узнать, насколько серьезно увлечение внучки игрой на музыкальном инструменте, и мечтает ли она о карьере певицы. Однако Александра Евгеньевна ограничилась весьма кратким комментарием.

"Слушайте, я просто так интервью не даю. Только за деньги", – отрезала 63-летняя знаменитость.

После этого актриса предложила закончить разговор и положила трубку.

Напомним, знаменитая артиста борется с раком груди. Зимой прошлого года Яковлеву госпитализировали. Спустя некоторое время ее дочери позвонили из клиники и попросили увезти мать домой. Медики объяснили, что шансов побороть онкологию нет, и через три месяца кинозвезда умрет. Однако актриса до сих противостоит болезни и надеется на лучшее.

Ольга ФЕДОРОВА

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