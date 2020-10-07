"Вышла из больницы в слезах": врачи поставили известной телеведущей страшный диагноз

"Вышла из больницы в слезах": врачи поставили известной телеведущей страшный диагноз
Айза Анохина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде предстоит операция

Айза Анохина огорошила свою многомиллионную аудиторию печальным известием. Оказалось, что у знаменитой певицы и ведущей серьезные проблемы со здоровьем. Медики обнаружили в ее желудке некое образование.

Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа озаботилась состоянием своего организма. Девушка прошла масштабное обследование. Однако вердикт медицинских сотрудников оказался неутешительным и даже заставил Айзу разрыдаться.

"Вышла из больницы в слезах", – откровенничает артистка на своей странице в "Инстаграм".

Помимо трудностей с желудочно-кишечным трактом, у актрисы диагностировали проблемы с сердцем. Врачи советуют певице меньше волноваться. Однако придерживаться таких рекомендаций эмоциональной звезде будет сложно. Айза известна тем, что глубоко переживает удары судьбы, а иногда даже рыдает прямо в инстаграм-эфирах или "историях".

Впрочем, сейчас артистка решила сохранить боевой настрой. Анохина пообещала справиться со всеми трудностями "как настоящий мужик". Телеведущая также призвала поклонников бережно относиться к своему здоровью, ведь вовремя обнаруженное заболевание можно победить.


Кстати, Айза – большая любительница радовать фанатов откровенными фотографиями. Недавно звезда снялась полностью обнаженной в океане.

Ольга ФЕДОРОВА

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