Звезде предстоит операция

Айза Анохина огорошила свою многомиллионную аудиторию печальным известием. Оказалось, что у знаменитой певицы и ведущей серьезные проблемы со здоровьем. Медики обнаружили в ее желудке некое образование.

Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа озаботилась состоянием своего организма. Девушка прошла масштабное обследование. Однако вердикт медицинских сотрудников оказался неутешительным и даже заставил Айзу разрыдаться.

"Вышла из больницы в слезах", – откровенничает артистка на своей странице в "Инстаграм".

Помимо трудностей с желудочно-кишечным трактом, у актрисы диагностировали проблемы с сердцем. Врачи советуют певице меньше волноваться. Однако придерживаться таких рекомендаций эмоциональной звезде будет сложно. Айза известна тем, что глубоко переживает удары судьбы, а иногда даже рыдает прямо в инстаграм-эфирах или "историях".

Впрочем, сейчас артистка решила сохранить боевой настрой. Анохина пообещала справиться со всеми трудностями "как настоящий мужик". Телеведущая также призвала поклонников бережно относиться к своему здоровью, ведь вовремя обнаруженное заболевание можно победить.

Кстати, Айза – большая любительница радовать фанатов откровенными фотографиями. Недавно звезда снялась полностью обнаженной в океане.