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Айза Анохина огорошила свою многомиллионную аудиторию печальным известием. Оказалось, что у знаменитой певицы и ведущей серьезные проблемы со здоровьем. Медики обнаружили в ее желудке некое образование.
Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа озаботилась состоянием своего организма. Девушка прошла масштабное обследование. Однако вердикт медицинских сотрудников оказался неутешительным и даже заставил Айзу разрыдаться.
"Вышла из больницы в слезах", – откровенничает артистка на своей странице в "Инстаграм".
Помимо трудностей с желудочно-кишечным трактом, у актрисы диагностировали проблемы с сердцем. Врачи советуют певице меньше волноваться. Однако придерживаться таких рекомендаций эмоциональной звезде будет сложно. Айза известна тем, что глубоко переживает удары судьбы, а иногда даже рыдает прямо в инстаграм-эфирах или "историях".
Впрочем, сейчас артистка решила сохранить боевой настрой. Анохина пообещала справиться со всеми трудностями "как настоящий мужик". Телеведущая также призвала поклонников бережно относиться к своему здоровью, ведь вовремя обнаруженное заболевание можно победить.
Кстати, Айза – большая любительница радовать фанатов откровенными фотографиями. Недавно звезда снялась полностью обнаженной в океане.
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