Обнаженная Семенович показала фото из ванной

Обнаженная Семенович показала фото из ванной
Анна Семенович. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Инфицированной певице полегчало

Анна Семенович впервые за время болезни приняла ванну и опубликовала снимок без одежды. Судя по игривому настроению, артистке действительно стало легче.

Певица показала портретное фото на фоне воды с пеной. Судя по мокрым волосам, Семенович снялась уже после водных процедур. В кадре звезда была обнажена, а на ее руке была мочалка в виде перчатки.

"Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче. Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью!"

– написала певица в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях Семенович пожелали скорейшего выздоровления и написали, что ждут ее возращения на сцену: "Мы соскучились по вашим ярким, красивым и сочным нарядам", "Позитивщики не сдаются", "Береги себя, Анечка", "Смешная зажигалка, выздоравливайте и все будет отлично".

А некоторые подписчики решили пошутить: "Спинку потереть?" Сама Анна ответила на комментарий с юмором: "Конечно, если не боитесь заразиться".

Неделю назад экс-солистка "Блестящих" почувствовала недомогание, но тест на коронавирус оказался отрицательным. После анализы все же подтвердили инфекцию у Семенович. Кроме того, она могла заразить и других знаменитостей.

Карина СИРАЗОВА

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