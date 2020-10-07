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Известный клинический психолог Елена Перелыгина высказалась по поводу внешнего вида Татьяны Овсиенко. Эксперт отметила, что у певицы имеются все признаки алкоголизма.
Одной из причин изменений внешности в худшую сторону может являться стресс. Ходят слухи, что в личной жизни певицы не все гладко.
"Танечка Овсиенко теряет свою былую привлекательность просто на глазах" – заявила Перелыгина.
По словам специалиста, по внешнему виду артистки можно понять, что она страдает от алкоголизма. Об этом говорят отечность, синюшность, а также ослабление тонуса мышц нижней части лица.
Также эксперт акцентировала внимание на форме лица Овсиенко. Якобы оно стало ассиметричным, что может говорить о каком-то физическом воздействии со стороны. Перелыгина намекнула, что к этому скорее всего причастны "собутыльники" певицы.
Психолог добавила, что о проблемах Татьяны говорит не только внешность, но и поведение. Артистка выглядит очень напряженной. Ее движения отличаются резкостью и отсутствием баланса, передает "Собеседник".
Специалист попросила не оставить без внимания ее подозрения. Ведь в противном случае Овсиенко может ждать такая же участь, какая настигла Валентину Легкоступову.
Ранее подруги Татьяны Овсиенко уже начали бить тревогу. По их словам, нынешний муж певицы спаивает ее.
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