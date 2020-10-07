Мужу Королевой пригрозили тюрьмой

Сергей Глушко впервые после скандала встретился с Анастасией Шульженко, которая ранее заявляла о беременности. Молодая актриса явилась за кулисы к Тарзану, однако разговор прошел неудачно. Эксклюзивное видео показал Андрей Малахов.

Кадры были сняты в одном из московских ресторанов после выступления мужа Наташи Королевой. Шульженко подошла к расхаживающему в одном полотенце танцовщику и стала признаваться в любви. Экс-любовница умоляла Глушко поговорить с ней, но тот был непреклонен.

Настойчивость актрисы, которая пыталась прорваться к мужу певицы, сыграла с ней злую шутку: Тарзан не выдержал и сильно толкнул девушку. Шульженко упала на пол, после чего артист сбежал. Ролик показали в программе "Прямой эфир".

"У Анастасии черепно-мозговая травма. И Тарзан толкнул ее специально",

– прокомментировал ситуацию адвокат актрисы Вадим Лялин. Он заявил, что намерен обратиться в полицию. В таком случае Глушко грозит штраф, исправительные работы или даже арест, передает "Комсомольская правда".

Недавно Королева и Глушко дали откровенное интервью, однако Шульженко заявила: звездные супруги солгали. Актриса настаивает, что с танцовщиком она встречалась полтора года.