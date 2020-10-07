Звезда решила поведать своим поклонникам о горестной утрате

Народная певица Надежда Бабкина поделилась в соцсетях грустной вестью: сегодня могло бы исполниться 95 лет ее покойной матери, Тамаре Бабкиной. Родительница ушла из жизни в 2008 году.

Звезда рассказала, что ее мама была спокойной женщиной с волевым характером, которая не выплескивала внутреннее недовольство. Бабкина-старшая всегда была справедлива и смогла воспитать это чувство в своих детях.

Исполнительница признается: с матерью у нее связаны все лучшие моменты в жизни. Покойная родительница научила ее работе и отношению к труду, а также уважению к старшим.

Во время своего творческого развития Надежда пыталась уговорить маму переехать в Москву, но та отказалась – не хотела оставлять свою сестру. Даже отправленные дочкой деньги не расходовала – все откладывала для Надежды.

"Царствие небесное", – написала Бабкина на своей странице в "Инстаграм".

Скорбь об утрате поспешили выразить и верные поклонники Надежды.

"Светлая память вашей маме", "Так трогательно и так печально", "Вечная память. Из рода в род", "Спасибо, что делитесь с нами глубокой частичкой вашего сердца", "Как прекрасно написали о маме!", "Как это дорого для меня и как схожи истории, как будто про мою маму... ", "до слез", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Ранее Бабкина заявила, что не собирается отменять концерт в Башкирии из-за коронавирусной эпидемии. Многие жители выступили против проведения мероприятия, заявив о том, что это не самая лучшая идея во время пандемии, однако звезда считает, что на ее концертах иммунитет только повышается.