"Пусть папа Андрей посмотрит": Барановская похвасталась талантом дочери

"Пусть папа Андрей посмотрит": Барановская похвасталась талантом дочери
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница телеведущей занимается танцами

На своей инстаграм-странице Юлия Барановская опубликовала видео с участием дочери. Пользователи Сети пришли в восторг от таланта девочки.

На записи 12-летняя Яна Аршавина танцует под зажигательную музыку, выступая на проекте Первого канала "Dance Революция". Звездная наследница демонстрирует всем свою гибкость и ритмичность.

"Всегда такая разная, моя Яночка" – написала Юлия Барановская.

Телеведущая рассказала, что танец для ее дочери поставил молодой хореограф Виталий Савченко.

Подписчики Барановской по достоинству оценили выступление Яны.

"Очень круто, столько энергии", "Пусть папа Андрей посмотрит на такую умницу-дочку", "Талантище", "Какая экспрессия!" – заметили восхищенные комментаторы.

Свою оценку также оставил генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров.

"Какая молодчина!" – написал он.

Яна Аршавина занимается танцами около пяти лет. Звездная мама всячески поддерживает каждую инициативу дочери.

Напомним, девочка родилась в браке Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина. Супруги состояли в браке около девяти лет. Помимо Яны, у них появились двое сыновей – Артем и Арсений. На данный момент мальчикам 15 и 8 лет соответственно.

Ранее стало известно о том, что Юлия Барановская сбежала из студии шоу из-за грубости ее соведущего Александра Гордона. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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