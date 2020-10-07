Всплыли новые неожиданные подробности

Погибшая дочь актера Владимира Конкина София несколько месяцев встречалась с Михаилом Серовым. Сообщается, что за некоторое время до трагедии в паре произошел разлад. Адвокат семьи Конкиных решила раскрыть всю правду об отношениях покойной с Михаилом.

Юлия Нитченко появилась в эфире программы "На самом деле", героем которой стал Серов. Она сделала громкое заявление.

"Я прекрасно знаю, как София говорила о вашей интимной жизни. Ее у вас не было" – отметила юрист.

Михаил признался, что врал о своих чувствах к Софии. Да и сама дочь Владимира Конкина думала о расставании. Девушку настораживало то, что Серов постоянно пытался ее контролировать.

Ранее стало известно, что за несколько часов до своей гибели София жаловалась подруге на своего избранника. Она рассказывала, что Михаил стал вести себя неадекватно. По мнению наследницы звезды кинокартины "Место встречи изменить нельзя", жених мог страдать от маниакально-депрессивного синдрома.

Слухи вокруг смерти Софии до сих пор не умолкают. Недавно появилась информация, что девушка имела зависимость от препаратов. Об этом рассказал школьный друг погибшей.

Напомним, новость о смерти Софии появилась 24 сентября. Девушка умерла в одной из столичных больниц после утопления в бассейне.