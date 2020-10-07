Знаменитый сатирик решил попрощаться со зрителями

86-летний Михаил Жванецкий больше не появится перед публикой.

О принятом знаменитым сатириком решении рассказал его представитель Олег Сташкевич. По его словам, для такого шага нужно мужество – Жванецкий им обладает. Юморист понимает, что уходить нужно вовремя.

"Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" – сообщил Сташкевич РИА Новости.

Он добавил, что передача Жванецкого не будет выходить, а его концертная деятельность прекращена.

Ранее народный артист России жаловался на проблемы со здоровьем. Жванецкий в беседе с журналистами признался, что плохо себя чувствует и редко выходит из дома.