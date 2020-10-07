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Неприятности преследуют звезду. Не успела она прийти в себя после неприятной сыпи, которой покрылось все тело, как получила плохое известие. Кристина Асмус рассказала о том, что больше не появится в спектакле "Гамлет". Художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков принял решение убрать постановку из репертуара.
На своей инстаграм-странице актриса сообщила, что сегодня и завтра состоятся последние спектакли "Гамлет". Впервые зрители увидели постановку в 2013 году.
"Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный" - отметила Асмус.
Звезда "Интернов" призналась, что пережила много ярких моментов, связанных с постановкой. Актриса посещала репетиции на девятом месяце беременности и спустя две недели после родов, играла роль Офелии с высокой температурой, а также выходила на театральные подмостки после сложной операции на колено.
Кристина рассказала, что с Гамлетом она объездила всю Россию. И каждый раз спектакль производил настоящий фурор.
"Пожалуй, это будет существенная потеря для тетра и для нашего зрителя..." – заявила артистка.
Асмус поспешила приободрить своих поклонников. Она отметила, что впереди зрителей ждет множество ярких и не менее успешных премьер.
В спектакле "Гамлет", помимо Кристины Асмус, играют Александр Петров, Татьяна Аргунова, Борис Миронов, Родион Юрин и другие.
Ранее стало известно о том, что Асмус пришлось сорвать съемки из-за недуга. Актриса покрылась странной сыпью.
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