Актриса не хочет расставаться с любимой ролью

Неприятности преследуют звезду. Не успела она прийти в себя после неприятной сыпи, которой покрылось все тело, как получила плохое известие. Кристина Асмус рассказала о том, что больше не появится в спектакле "Гамлет". Художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков принял решение убрать постановку из репертуара.

На своей инстаграм-странице актриса сообщила, что сегодня и завтра состоятся последние спектакли "Гамлет". Впервые зрители увидели постановку в 2013 году.

"Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный" - отметила Асмус.

Звезда "Интернов" призналась, что пережила много ярких моментов, связанных с постановкой. Актриса посещала репетиции на девятом месяце беременности и спустя две недели после родов, играла роль Офелии с высокой температурой, а также выходила на театральные подмостки после сложной операции на колено.

Кристина рассказала, что с Гамлетом она объездила всю Россию. И каждый раз спектакль производил настоящий фурор.

"Пожалуй, это будет существенная потеря для тетра и для нашего зрителя..." – заявила артистка.

Асмус поспешила приободрить своих поклонников. Она отметила, что впереди зрителей ждет множество ярких и не менее успешных премьер.

В спектакле "Гамлет", помимо Кристины Асмус, играют Александр Петров, Татьяна Аргунова, Борис Миронов, Родион Юрин и другие.

Ранее стало известно о том, что Асмус пришлось сорвать съемки из-за недуга. Актриса покрылась странной сыпью.