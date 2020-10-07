Максакову обвинили в употреблении наркотиков

Максакову обвинили в употреблении наркотиков
Мария Максакова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Так оперная дива пыталась втереться в доверие дочери покойного мужа

Отношения Марии Максаковой с родственниками ее супруга Дениса Вороненкова непростые. Единственная, с кем общалась певица, была дочка покойного мужа Екатерина. Однако теперь девушка выдала неожиданные подробности о звезде, обвинив ее в употреблении наркотиков.

Екатерина Вороненкова считает, что артистка ее просто использовала. Дочь политика около года жила у мачехи. Спустя несколько месяцев после переезда девушка вновь употребила запрещенные вещества. Она призналась:

"Мы принимали наркотики вместе где-то полгода. Несколько раз Мария принимала их со мной, в остальное время я делала это сама".

По словам Вороненковой, Максакова познакомила ее с человеком, который торговал веществами. Сама оперная дива, которая судится с Екатериной из-за квартиры, все обвинения отрицает. Наследница Вороненкова заявила в программе "Пусть говорят", что певица хочет забрать 40% от продажи жилплощади.

Недавно Мария Максакова наконец выяснила, является ли она внучкой Иосифа Сталина.

Карина СИРАЗОВА

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