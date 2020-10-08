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К паре юмориста и Примадонны всегда приковано много внимания, а их отношения порой вызывают серьезные споры: кто-то верит в искренность их чувств, а кто-то считает, что подобный союз просто выгоден для обоих артистов. Сергей Соседов высказал свою точку зрения.
По мнению критика, Пугачеву и Галкина связывают не любовные, а деловые отношения. Мол, вместе супруги только потому, что им так выгодно. Соседов отметил, что Алла Борисовна часто играет на публику, поэтому нельзя всегда слепо верить тому, что она говорит и показывает.
Журналист подчеркнул, что этому ее научил Александр Стефанович и добавил, что Пугачева всегда была хорошей ученицей, поэтому даже после ее ухода со сцены о ней все помнят и следят за ее личной жизнью, пишет "Собеседник.ру".
"Многие принимают все, что говорит Пугачева, за чистую монету. Но я вам еще раз повторяю: Алла – это миф, это мифология. 75 процентов того, что мы о ней знаем, не соответствует действительности", – заявил Соседов.
Он также прокомментировал слова психолога, которая ранее заявила, что Галкин часто изменяет своей жене, а Примадонна просто закрывает на это глаза. Критика такие слова только разозлили, потому что он уверен, что никаких интимных отношений между звездной парой нет и не было, поэтому об измене не может идти и речи.
Ранее Алла Борисовна приютила едва стоявшего на ногах народного артиста.
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