Певец признался, что ему сложно "кормить" свою команду

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса столкнулись с тем, что их финансовое положение сильно ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Особенно сказалось отсутствие концертов и выступлений. Артисты и продюсеры ни раз жаловались на свое бедственное положение и просили финансовой поддержки. Оказалось, что Олег Газманов тоже столкнулся с этой проблемой.

На "Детской Новой волне" певец пожаловался на то, что ему тяжело содержать свой музыкальный коллектив, который состоит из 17 человек.

"На самом деле артистов, которые себе заработали на безбедную жизнь, нас, может, человек 50. Но у нас же еще есть команда. У меня, например, работает 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы", – посетовал Газманов.

Артист уверен, что музыкальная индустрия постепенно умирает. Особенно его расстроило то, что никого не заботят проблемы артистов, которые сейчас находятся в бедственном положении. Газманов признался, что из-за пандемии он "сильно пострадал", потому что за этот период у него было запланировано более 100 концертов, которые в итоге пришлось отменить, пишет "Комсомольская правда"

Ранее украинские СМИ устроили травлю Газманова за танцы на яхте в водах Черного моря.