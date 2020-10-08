Олимпийская чемпионка очень гордится своей наследницей

Кажется, что наследница Татьяны Навки решила пойти по стопам матери-чемпионки. Шестилетняя девочка активно занимается фигурным катанием и уже занимает призовые места в детских соревнованиях. Спортсменка опубликовало видео проката своей дочери.

Олимпийская чемпионка призналась, что хотела бы, чтобы в будущем ее дочь тоже стала чемпионкой. Но при этом Навка добавила, что неважно, что выберет ее наследница, ведь самое главное, чтобы она была счастлива.

"Выкладываю долгожданное видео, как и обещала. Так сказать: "Путь будущей чемпионки... Начало!" Хотя, мы предполагаем, а жизнь располагает", – считает Татьяна.

Гордая мама также честно призналась, что во время выступления шестилетней Нади не смогла сдержать слез, добавив в конце поста хештэг "яблоко от яблони".

В комментариях восхищенные пользователи "Инстаграма" отметили, что у дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова большое будущее. "Талантище! А какие изящные движения! То ли еще будет!", "Надя – молодец! Быть ей олимпийской чемпионкой! Удачи во всем!", "Надя у Вас большая молодец: в каждом движении, взгляде и эмоции не усталость от тяжелейших тренировок, а энергия, самая настоящая энергия лидера, победителя! Эмоции даже в движении рук!" – написали поклонники.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Татьяна Навка находится на последних месяцах беременности. Поклонники фигуристки сразу же начали ее поздравлять. После долгого молчания чемпионка наконец прокомментировала слухи о рождении третьего ребенка.



