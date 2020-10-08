Назван новый герой шоу "Холостяк"

Искать женщину своей мечты на глазах у всей страны будет известный рэпер

Весной закончился очередной сезон шоу "Холостяк", и зрители тут же начали гадать, кто следующим из известных неженатых россиян будет искать свою любовь на канале ТНТ. Сегодня же стало известно, что в съемках примет участие Тимати.

Как пишет "Стархит" со ссылкой на пресс-службу телеканала, музыкант входит в десятку самых богатых звезд до 40 лет. При этом в последнее время у рэпера в жизни произошло много изменений. Так, он ушел из бренда Black Star, а также расстался с матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой. 

О разрыве пары стало известно месяц назад. Теперь 37-летнему рэперу, который никогда официально не был женат, придется выбирать невесту на всю страну. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, сколько Тимати зарабатывает на постах в "Инстаграм".

Полина ИВАНОВА

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