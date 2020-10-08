Артисту было всего 26 лет

Журналистам стало известно, что актер Ренат Кафиятуллин погиб в Москве. Артист утонул в бассейне.

Кафиятуллин пошел поплавать в бассейн. Происшествие случилось в 19.30 на Ангарской улице. Спасатели заметили, что актер потерял сознание и начал тонуть. Мужчину попытались реанимировать, но попытки спасти его оказались безуспешными.

Позже выяснилось, что погибшим был Ренат Кафиятуллин, пишет "Московский комсомолец". Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Молодой актер закончил актерский факультет Института современного искусства и выступал на сцене театра Вячеслава Спесивцева. Примечательно, что артист был задействован в ведущих ролях. Например, он исполнял роль Аркадия Кирсанова в "Отцах и детях".

Ранее стало известно, что звезда сериалов трагически погибла на озере. Актриса решила покататься на лодке вместе с сыном, но все обернулось трагедией.

К слову, в гибели Кафиятуллина нашли много сходств со смертью дочери Владимира Конкина.