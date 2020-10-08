Актриса осудила владельцев собак, выгуливающих животных без поводка

Юлия Высоцкая старается вести активный образ жизни: занимается спортом, правильно питается и много гуляет. Однако актриса пожаловалась, что не всегда прогулки получаются спокойными, потому что их омрачают встречи с безответственными владельцами собак.

Жена Андрея Кончаловского пожаловалась, что ее очень пугают большие собаки, которые выгуливаются без поводков. Актриса обратилась к владельцам собак и объяснила, почему так поступать неправильно. Девушка рассказала, что во время прогулок она "практически через раз" встречает собак крупных пород, которые пугают Высоцкую.

Во время шоу "Мне это нравится!", которое выходит на ее ютуб-канале, Высоцкая призналась, что боится незнакомых собак, потому что в детстве ее несколько раз сильно пугали животные. Более того, актриса переживает, что животное может подумать, что она предоставляет опасность для его хозяина, потому что она гуляет со специальными палками.

"Я все понимаю – очень люблю животных, я не хочу, чтобы их притесняли, чтобы им было плохо. Что творится в голове в голове у собаки, в лучшем случае, знает только собака", – подытожила Юлия.

Напомним, что ранее Юлия Высоцкая поделилась провокационным фото, которое восхитило поклонников актрисы.