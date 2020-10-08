Фанаты вынудили девушку признаться, откуда у нее кольцо на заветном пальце

Возможное изменение семейного статуса Ольги Бухаровой не на шутку заинтересовало ее поклонников. Причиной тому стало появление украшения на безымянном пальце дочери Ларисы Гузеевой. Однако сегодня 20-летняя наследница развеяла все мифы вокруг своей персоны. Оказалось, она специально носит колечко, чтобы избавиться от повышенного внимания представителей мужского пола.

Откровенное признание дочка звездной телеведущей программы "Давай поженимся!" сделала на своей странице в "Инстаграм" в разделе "истории".

"Для тех, кто решил, что я выхожу замуж: я ношу обручальное кольцо, чтобы ко мне не подходили мужчины", – отрезала Ольга.





Таким образом, все предположения фанатов на тему секретной помолвки и тайного воздыхателя оказались поспешными. Кроме того, девушка заявила, что она "сингл", то есть одинока. Так что даже кавалера у дочери Гузеевой нет. По крайней мере, она так заявляет.

Кстати, недавно Ольга сделала весьма неожиданное заявление. Она сообщила, что и дальше планирует жить на деньги звездной матери.

