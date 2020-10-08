Уход близкого человека стал настоящим ударом для группы

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как переносил утрату бывшего коллеги и хорошего друга. Игорь Сорин ушел из жизни в сентябре 1998 г.

Еще в марте того года три "Иванушки" выступали вместе. Сорин входил в состав легендарной музыкальной группы в период с 1995 по 1998 годы.

О печальном событии Григорьев-Апполонов узнал буквально за час до выступления в Самаре. Рыжему из "Иванушек" позвонили и сообщили о трагедии. Такой удар судьбы шокировал не только музыкантов, но и слушателей, которые собрались на самарском стадионе. Андрей попросил их почтить память талантливого певца минутой молчания.

"Все двадцать тысяч на стадионе молчали несколько минут", - делится воспоминаниями артист в эфире шоу "Судьба человека".

Андрей вспоминает, что на площадке стояла такая гробовая тишина, что даже был слышен стрекот сверчков.

После ухода Игоря из группы, они с Андреем поддерживали теплые отношения – часто говорили по телефону и делились событиями из жизни. В какой-то момент Сорин отправился в круиз и тогда связь прервалась.

Григорьев-Апполонов уверен, если бы не трагедия, Сорин стал бы выдающимся сольным исполнителем. Его голос до сих сохранен в бэк-вокалах.

Недавно "Утро.ру" рассказывало о том, как Рыжий из "Иванушек" отпраздновал юбилей. Празднество обошлось артисту в кругленькую сумму.