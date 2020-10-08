"Стройная такая": Толкалина без белья показалась в прозрачном платье

"Стройная такая": Толкалина без белья показалась в прозрачном платье
Любовь Толкалина. Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса опубликовала фото на своей странице в "Инстаграм"

В последнее время Любовь Толкалина стала чаще обычного радовать своих поклонников откровенными снимками. Сегодня актриса выложила на своей странице в социальной сети фотографию в летнем прозрачном платье. 

На снимке артистка стоит напротив солнца, поэтому пользователи могут с легкостью разглядеть все очертания ее фигуры. Фотография, по мнению пользователей, получилась очень легкой и воздушной: из-за ветра волосы артистки слегка растрепались, а белое платье девушка приподняла сама. 

Публикацию Толкалина сопроводила стихотворением Марины Цветаевой "Безумье – и благоразумье…". Снимок привел поклонников актрисы в восторг.

"Люба, вы очень красивая. Фото великолепное", "Вы особенная и Вы прекрасны", "Стройненькая такая", "Любочка, ты так гармонична с природой", "Невесомая красота, очень очень, прям очень!", "Какая изящная...", "Какие ноги! Любовь, Вы – любовь!", "Сколько же чувственности, женственности, легкости и красоты в этом фото", "Фото – очень красиво! Женщина -загадка!"

– написали в комментариях. 

Ранее Любовь Толкалина решилась на еще более смелую съемку и показала себя топлес. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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