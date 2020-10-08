На открытии "Детской Новой волны" Филипп Киркоров предстал в короне и снова доказал всем, кто на нашей эстраде настоящий король. А после выступления с артистом встретился корреспондент "Утро.ру"

"Так было угодно родителям, Богу и его величеству случаю, что у меня в жизни все сложилось удачно, – улыбается Киркоров. – Но своим детям артистической карьеры я бы не хотел – тяжелое это дело. Я вот всю жизнь занимался музыкой, творчеством, и часто забывал о личной жизни".

"Многие люди думают, что в моей жизни все просчитано – ничего подобного! – уверяет Филипп. – Я живу интуицией, случаем, эмоциями, любовью. Мне обязательно надо влюбиться – в проект, в музыку, в человека, в конце концов, и тогда у меня все получается".

На "Детской Новой волне" король эстрады выступал дуэтом с рэпером Давидом Манукяном, работающим под именем Dava. "Это первый в моей жизни партнер по сцене, на которого я смотрю прямо, а не сверху вниз, – признался обладатель двухметрового роста Филипп Киркоров. – У нас с ним сразу случилась "химия". Когда выступаешь в спарринге с кем-то, то очень переживаешь за партнера. Но Давид – профессиональный харизматичный артист! Уверяю вас, у нас в плане есть еще интересные задумки!"

"Я надеюсь, что в моей жизни появится и еще какой-нибудь молодой талантливый музыкант, который зажжет меня, заставит оторвать свою задницу от стула, заплести косы по пояс, оживиться, освежиться и снова заявить о себе громко", – сообщил Филипп. – Как говорится, "не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!"

Правда, артист не стал пояснять, до чего готов дойти в своей любви к эпатажу. "Проколоть мужское достоинство? Даже не знаю!" – задал риторический вопрос Киркоров. Махнул короной и отправился обмениваться телефонами с главой Крыма Сергеем Аксеновым