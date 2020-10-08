Директор фитнес-клуба прокомментировал случившееся

Сегодня стало известно, что в одном из столичных бассейнов утонул молодой актер Ринат Кафиятуллин. Директор фитнес-центра, в котором произошла трагедия, рассказал о случившемся.

По словам управляющего, актер плавал под водой, а потом в один момент перестал двигаться. Тренер сразу же подошел к нему, чтобы узнать, все ли хорошо, но Кафиятуллин не отреагировал. Артисту сразу же начали оказывать первую медицинскую помощь, но мужчину спасти не удалось.

Выяснилось, что у актера было генетическое заболевание, пишет "Пятый канал". Актер был инвалидом третьей группы, поэтому он мог заниматься спортом только под присмотром врачей, уточняет "Комсомольская правда". Эксперты считают, что мужчина мог подделать справку.

"Опухоль то ли какие-то боли в головном мозге. И там эта опухоль может привести к тому, что он отключается, теряет сознание. Родители сразу же сказали, что у него есть такая тема у него. У него случались то ли припадки… А здесь тренировка, холодная вода, баня. Спазмы… если организм не подготовлен к нагрузке", – рассказал директор фитнес-клуба.

Но на видео с камер видно, что слова управляющего расходятся с действительностью, пишут СМИ. Мужчину попросила о помощи девушка. Тренер действовал медленно: сначала он пытался достать Кафиятуллина палкой, только после этого снял шлепанцы и прыгнул в воду. Возможно, что напрасно потраченное время могло осложнить ситуацию, передает "РЕН ТВ".

К слову, случившееся с Ринатом Кафиятуллиным сравнивают со смертью дочери Владимира Конкина, которая утонула в одном из бассейнов Москвы 24 сентября.