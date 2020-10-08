Легендарный певец не смог простить телезвезде оскорбительное высказывание

Игорь Крутой поделился подробностями скандала, который разгорелся после празднования дня рождения его сестры Аллы Крутой. Тогда Ксения Собчак обвинила Льва Лещенко в том, что он "всех перезаражал". Как оказалось, такой выпад по-настоящему ранил знаменитого исполнителя. Из-за всей этой ситуации артист даже был готов распрощаться с жизнью.

В торжественном мероприятии участвовали Лев Лещенко и ряд звезд отечественного шоу-бизнеса. Позже выяснилось, что Лещенко болен пневмонией, а это на фоне пандемии коронавируса выглядело весьма угрожающе. Тут решила высказаться Собчак. Она заявила, что из-за известий о болезни певца, "в тусовке шоу-бизнеса переполох", так как "все перезаражались".

Тогда на это весьма резко отреагировал Игорь Крутой. В прессе появились публикации, где композитор объяснил такое поведение телеведущей тем, что она обиделась, что ее не пригласили. В интервью на шоу "Алена, блин!" Крутой пояснил, что терпеть не может вранье. Ведь на самом деле на той вечеринке никто не заразился никаким вирусом.

Вместе с тем, Лев Лещенко очень остро отреагировал на публичное заявление светской львицы, которое растиражировали СМИ. В личном разговоре с композитором певец признался, что готов был покинуть этот мир, если бы заявление Собчак оправдалось.

"У меня в голове это сидит, что я заразил кучу народа", - сетовал Лещенко.

Крутой отметил, что после этого Собчак как ни в чем не бывало пыталась пригласить Льва Валерьяновича на эфир. Тот вежливо отказался. Хотя Крутой считает, что с Собчак стоило разговаривать в более грубом тоне.